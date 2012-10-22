〔中国金融〕农行票营首推规范化票据远期业务,回购和买断均在其中--报载

路透上海10月22日电---在此前票据市场远期交易仅为口头约定的情况下,上海证券报周一报导,中国大型票据专营机构--农业银行(1288.HK)(601288.SS)票据营业部日前正式推出市场首个规范化,含有远期业务的交易产品,票据回购和买断业务均涵盖其中.

报导称,农行票营是次推出的产品为一笔即期票据交易与一笔远期票据交易的组合,即签订即期交易合同的同时,同时签订一份针对该合同的远期交易合同,即期交易的到期日即为远期交易的执行日.目前该组合有"即期回购+远期回购"和"即期回购+远期买断"两种模式.

农行票据营业部人士称,上述组合交易在满足交易双方多种融资需求的同时,也因远期交易时无需对票据进行实物操作,节省了交易时间和成本.另外,在对远期交易执行利率上,可选择固定利率或浮动利率两种定价方式,可以满足不同风险偏好.

具体来说,"即期回购+远期回购"指即期回购到期时,客户将该批票据再与农行票据营业部进行一次回购交易,适用于客户有较长期限的正回购融资需求,但同时对应两个不同期限资产的资金配置需要,或者客户预期票据市场走势可能会有较大波动,远期资产的资金配置有锁定利率风险或套利的需要.

而"即期回购+远期买断"则是即期回购到期时,客户将该批票据直接卖断于农行票据营业部.适用于客户在正回购融资到期时有委托代理托收需求,或有压降月内短期或日均信贷资产总量的需求.

至于该组合的定价,即期交易执行利率与现行普通交易一致;而对于远期交易执行利率,则包括固定利率和浮动利率两种.前者是在即期时已确定的远期交易利率具体数值,后者则是在即期只确定远期交易执行利率的定价基准和具体加点数值,定价基准是为不同时点和期限的上海银行间同业拆放利率(shibor).

报导表示,2011年初农行票据营业部即开始研发转贴现组合交易产品,今年5月上线试点交易,至今已与五家同业机构完成交易量近60亿元人民币.

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.(完)