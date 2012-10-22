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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 09:01 BJT

〔全球金市〕黄金和白银均跌至逾一个月低位,因全球经济忧虑推高美元

路透新加坡10月22日电---黄金和白银周一均跌至逾一个月最低位,因为继美国股市重挫引发对全球经济体质的担忧后,投资者转向美元避险.

现货金XAU=盘中触及每盎司1,713美元附近的低位,0027GMT时报1,720.21美元,较上周五收盘几无变化,并且跌离10月初所及11个月高位1,795.69美元.现货银XAG=亦下滑,追随黄金走势.

美国12月期金GCcv1下跌0.15%,报每盎司1,721.50美元.

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