《中国待发行主板新股一览表》--10月22日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京10月22日电---以下为已通过中国证监会发行审核委员会批准,待在沪市主板发行的新股一览表: ----------------------------------------------------------------------------------------- 审核通过日期 公司名称 发行量(万股) 募集资金拟使用量(万元) 保荐人 7月27日 慈铭健康体检 4,000 17,549 海通证券 6月20日 太平洋石英股份 5,595 51,435 中信证券 6月20日 晶方科技 6,317 66,736 国信证券 5月21日 中材节能 不超过10,900 100,950 光大证券 5月18日 应流机电 10,667 ~ 国元证券 5月16日 纽威阀门 不超过 12,000 83,920 中信建投 5月 9日 贵人鸟股份 不超过 10,000 ~ 瑞银证券 5月 4日 中邮速递 不超过400,000 997,832 中信证券 2011年11月25日 乔丹体育 11,250 106,424 中银国际 8月29日 陕煤股份 不超过200,000 1,725,100 中金公司 中银国际 注: 本表新股包括通过发审委批准,尚未刊登招股意向书.(完) 欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选[ISU/CN] --整理 尹嫄婷; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。