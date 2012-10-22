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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 09:03 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元受压制,预算更新无意外消息

路透惠灵顿/悉尼10月22日电---澳元周一走势落后于新西兰元,因亚洲风险偏好下降,此前美国企业公布的财报令人失望打压美股下滑.

澳洲政府公布预算更新后澳元小幅下跌.政府仍然计划本财政年度实现盈余,不过幅度比之前宣布的略少.这应会让外界继续预期,政府更加节俭,将让澳洲央行有降息空间.

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