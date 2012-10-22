《全球重要经济事件一览表》--10月22日-10月29日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月22日(一)
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在2012年澳洲证券化论坛上就增强证券化信息发表讲话(0350).
苏黎世--瑞士央行发表2012年10月统计月报和银行业统计月报(0700).
德国汉堡--欧洲央行执委亚斯穆森在德国税务顾问会议上讲话(0830).
伦敦--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁出席议会委员会听证会(1300).
东京--日本央行主持区域分行经理人会议.日本央行总裁白川方明将就经济及其风险发表讲话.
芝加哥--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在芝加哥联储召开的芝加哥支付研讨会上就美国付费系统发表讲话(1830).
10月23日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开利率会议.
渥太华--加拿大公布利率决议(1300).
海牙--荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特就新的欧洲央行公债购买计划和货币政策发表讲话(1430).
10月24日(三)
柏林--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉对担心欧洲央行无限额购买受困欧元区国家公债的立法者发表讲话.
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议(1815).
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(第一日).
渥太华--加拿大央行公布货币政策报告(1430),随后召开新闻发布会(1515).
悉尼--澳洲央行金融稳定部门主管Luci Ellis在2012年澳洲注册会计师金融和会计展览会上讲话(0230).
10月25日(四)
斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定.
惠灵顿--新西兰央行公布官方指标利率.
10月26日(五)
米兰--"国际银行业会议",主题为"收紧对银行业获利能力和风险承担激励的监管要求带来的影响".欧洲央行执委普雷特出席活动.
斯德哥尔摩--瑞典央行召开全体委员会议.
10月29日(一)
墨西哥玛雅海岸--20国集团(G20)夏尔巴会议(至10月30日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。