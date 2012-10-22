〔中国金融〕银行业三季度末不良贷款率年内首次反弹升至0.97%--银监会

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京10月22日电---中国《金融时报》日前援引中国银监会称,截至9月末,商业银行不良贷款比例控制在0.97%以内,与年初基本持平.与此前公布数据对比,为今年以来不良率首次反弹.
报导并称,同期贷款损失拨备覆盖率达290.1%,比年初提高11个百分点.而今年一季度末和二季度末的该数字分别为287.4%和290.2%.
随着中国经济减速效应的逐步渗透,银行资产质量恶化迹象逐渐明显.尽管报导并未提及中国银行业不良贷款余额数据,但考虑到此前不良贷款余额已连续三个季度上升,今年三季度很有可能出现不良贷款率和不良余额自去年四季度以来的再度"双升".
此前上海证券报报导援引中央财经大学教授郭田勇表示,未来中国经济增速将会下降一个台阶,这可能导致银行不良贷款进一步恶化.
8月银监会公布数据显示,截至二季度末,中国银行业不良贷款余额4,564亿元人民币,连续第三个季度上升;而不良贷款率维持在0.9%,与一季度末持平.[ID:nSB1726588]
08年全球金融危机来袭,中国政府为缩小危机影响推出"四万亿"刺激计划,银行业应声而动大规模放贷,三年后偿付期来临,随着经济再度遇冷,过度扩张后果集中体现.
中国证券报稍早报导称,截至今年8月末,温州市银行业不良贷款率为3%,比年初上升1.64个百分点,比7月上升0.15个百分点.温州银行业的不良贷款率已连续12个月上升,创10年来的新高.[nSB2037041](完)
--发稿 张胜男; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。