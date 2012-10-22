〔中国经济〕尽管面临困难,中国出口商预计今年订单仍将小幅增长

路透广州10月22日电---参加亚洲最大的贸易展销会--中国广交会的中国出口商预计,该国制造产品的订单在今年剩余时间里仍将保持强韧态势,甚至可能小幅增长,尽管欧洲需求萎缩且人民币升值.

路透对广交会上85家参展的中小型出口商的调查显示,尽管约有四分之一的受访企业预计今年订单将下滑,但整体来看,2012和2013年订单料分别平均增长4%和7.4%.

中国9月贸易数据显示,出口同比增长9.9%,为预期增速的近两倍;进口在经历一段低迷时期后也恢复增长.然而,多位中国官员警告称,这仅仅是一个月的数据,还不足以对趋势做出预测.

"第三季的受抑需求在第四季得到了释放,这将支撑中国的出口,"荷兰国际集团(ING)亚洲研究部主管Tim Condon表示.

尽管对外贸易横跨多种行业且受季节因素的影响,导致很难衡量业者的信心程度,不过广交会受到外界密切关注,已被视为评估中国庞大的出口市场的指标.广交会每年举行两次,今秋的广交会估计有2.4万家出口商参展.

广交会上人们对全球经济疲弱损及中国商品需求的谈论很多.但亦有人认为,中国工厂主转向成本更为低廉的内陆地区,推出附加值更高的产品,而且在海内外拓展新的市场,使得中国制造业颇具韧性.

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路透访问的参展商来自化学、机械、电子、家用电器、建筑材料和电脑硬件行业.其中有46%的受访参展商对前景持乐观看法,41%持中性看法,13%持悲观看法.(完)