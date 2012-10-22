《中国债券市场每日交易备忘》--10月22日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国武汉水务集团10亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承 浙江省建设投资集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 马鞍山城投8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),国开行和民生银行主承 黑龙江高速公路集团15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),中信银行和光大银行主承 国家开发投资公司25亿元10年期中票簿记建档(主体评级AAA),中国银行和建设银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 深圳市13.5亿元五年期固息地方债1264001,票面利率3.22% 深圳市13.5亿元七年期固息地方债1264002,票面利率3.43% 中电投集团40亿元九个月期超短融011210007,票面利率4.10% 中国铁建( 601186.SS )( 1186.HK )10亿元六个月期超短融011239001,票面利率4.05% 义马煤业集团20亿元一年期短融041259055,票面利率4.67% 江阴澄星集团5亿元一年期短融041258062,票面利率4.99% 小商品城( 600415.SS )12亿元一年期短融041258061,票面利率4.67% 四川航空3亿元一年期短融041262039,票面利率4.99% 广东大唐国际潮州发电公司4亿元一年期短融041254051,票面利率4.99% 广发证券( 000776.SZ )45亿元三个月期短融071204001,票面利率4.00% 广西交通投资集团15亿元一年期短融041256033,票面利率4.67% 小商品城( 600415.SS )6亿元三年期中票1282403,票面利率5.02% 玖龙纸业(太仓)公司6亿元两年期中票1282404,票面利率5.49% 山东高速集团10亿元五年期中票1282405,票面利率4.91% 北京汽车集团15亿元七年期中票1282406,票面利率5.10% 山东临工工程机械公司3.7亿元三年期中票1282407,票面利率5.49% 沈阳焦煤公司8亿元五年期中票1282408,票面利率5.41% 武汉邮电科学研究院20亿元五年期中票1282409,票面利率5.41% ============================================================================== 三、缴款: 财政部260.1亿元一年期固息国债120019,票面利率2.94% 湖南城陵矶临港新区开发投资公司10亿元六年期固息债1280317,票面利率7.70% 重庆江北区国资公司18亿元七年期固息债1280319,票面利率7.20% 重庆永川区惠通建设12亿元七年期固息债1280324,票面利率7.33% 韶关金叶发展公司14亿元七年期固息债1280328,票面利率7.30% 海南港航控投8.5亿元七年期固息债1280329,票面利率6.80% 湖南常德德源投资7亿元六年期固息债1280330,票面利率7.18% 德州德达城建投公司10亿元七年期固息债1280333,票面利率7.14% 港中旅集团10亿元两个月期超短融 中国建筑第二工程局7亿元一年期短融 广西北部湾国际港务集团10亿元一年期短融 梅花集团( 600873.SS )20亿元一年期短融 中国联合水泥集团20亿元一年期短融 中盐吉兰泰盐化集团5亿元三年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 海尔集团财务公司12亿元三年期固息债092207到期兑付,票面利率3.85% 浙江能源集团10亿元三年期浮息(一年shibor基准)中票0982139到期兑付,基本利差1.15% 国家开发银行300亿元三年期固息债090217到期兑付,票面利率2.93% 财政部280亿元五年期固息国债070017到期兑付,票面利率4.00% 湖南有色金属控投10亿元三年期中票0982140到期兑付,票面利率4.58% 进出口银行136亿元两年期固息债100309到期兑付,票面利率2.56% 国开行100亿元20年期固息债010214付息,票面利率4.20% 南山集团10亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债0980142付息,票面利率6.50% 南山集团10亿元10年期投资人选择权(8+2)固息债0980143付息,票面利率7.50% 中钢股份20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080129付息,票面利率5.30% 福建投资开发集团10亿元五年期固息债1080130付息,票面利率4.45% 电广传媒( 000917.SZ )5亿元五年期中票1082186付息,票面利率4.98% 财政部293亿元五年期固息国债110022付息,票面利率3.55% 财政部280亿元五年期固息国债100033付息,票面利率2.91% 宁德国有资产投资经营公司8亿元七年期固息债1080131付息,票面利率6.25% 上海华谊集团20亿元五年期发行人选择权(3+2)中票1082187付息,票面利率3.94% 长安汽车集团15亿元三年期中票1082188付息,票面利率3.60% 安徽能源集团5亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082189付息,基本利差1.72% 中国人民银行200亿元三年期央票1101081付息,票面利率3.96% 兖矿集团20亿元三年期浮息中票(一年定存基准)1182279付息,基本利差2.20% 中材水泥5亿元五年期中票1182280付息,票面利率7.00% 云天化集团5亿元五年期中票1182281付息,票面利率6.75% 三一集团28亿元五年期中票1182282付息,票面利率6.75% 南京国有资产投资公司10亿元五年期中票1182283付息,票面利率6.75% 中国外运( 0598.HK )5亿元三年期中票1182284付息,票面利率5.99% 武汉高科国有控股公司5亿元10年期固息债078064付息,票面利率5.80% 重庆城投集团30亿元五年期固息债088050付息,票面利率5.30% 云南投资控股集团15亿元五年期固息债088051付息,票面利率5.40% 首钢总公司40亿元10年期固息债088052付息,票面利率4.16% 首钢总公司50亿元15年期固息债088053付息,票面利率4.36% 财政部274.9亿元七年期固息国债090026付息,票面利率3.40% 进出口行150亿元七年期浮息债(一年定存基准)090308付息,基本利差0.55% 铁道部150亿元10年期固息债0980140付息,票面利率4.70% 铁道部50亿元15年期固息债0980141付息,票面利率4.95% 苏州汾湖投资集团10亿元八年期投资人选择权(5+3)债0980144付息,票面利率7.00% 国开行100亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)100209付息,基本利差0.08% 芜湖建投6亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)1080080付息,基本利差1.90% 上海化学工业区发展公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080132付息,票面利率5.30% 西安中小企业2.21亿元三年期集合票据1083008付息,票面利率4.30% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --上海证券报周一报导援引中央财经大学教授郭田勇表示,未来中国经济增速将会下降一 个台阶,这可能导致银行不良贷款进一步恶化.[ID:nSB2059775] 汇丰10/24公布汇丰10月中国制造业PMI初值 国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月-3.1%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 李宏薇/边竞; 审校 曹巍浩