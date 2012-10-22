〔企业并购〕汉龙14亿美元收购澳洲矿商Sundance获国内银行贷款承诺(更新版)

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路透墨尔本10月22日电---中国汉龙集团获得中国国家开发银行的贷款承诺,向着敲定14亿美元收购澳洲矿商Sundance Resources(SDL.AX)的交易迈出一大步.该消息提振Sundance股价周一盘初大涨9%.

这家澳洲矿商称,国开行同意提供汉龙最高10.22亿美元的贷款,目前正在进行授信审批.其并称,汉龙还得到德阳银行的贷款承诺,将向其提供剩余收购款.

汉龙去年对Sundance的Mbalam铁矿石项目发起收购.目前预计该交易将在1月8日达成协议.之前因等待喀麦隆和刚果政府的采矿许可,以及国开行不愿给予贷款,交易几度被推迟.

汉龙接近取得收购资金让投资者感到宽慰,Sundance停牌逾两周后周一恢复交易,跳涨9%.

不过该股最新上涨6%,至0.36澳元,仍较汉龙给出的每股0.45澳元报价低20%,表明未来三个月内交易还将环绕不确定性.(完)