〔企业并购〕汉龙14亿美元收购澳洲矿商Sundance获国内银行贷款承诺(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节)
路透墨尔本10月22日电---中国汉龙集团获得中国国家开发银行的贷款承诺,向着敲定14亿美元收购澳洲矿商Sundance Resources(SDL.AX)的交易迈出一大步.该消息提振Sundance股价周一盘初大涨9%.
这家澳洲矿商称,国开行同意提供汉龙最高10.22亿美元的贷款,目前正在进行授信审批.其并称,汉龙还得到德阳银行的贷款承诺,将向其提供剩余收购款.
汉龙去年对Sundance的Mbalam铁矿石项目发起收购.目前预计该交易将在1月8日达成协议.之前因等待喀麦隆和刚果政府的采矿许可,以及国开行不愿给予贷款,交易几度被推迟.
汉龙接近取得收购资金让投资者感到宽慰,Sundance停牌逾两周后周一恢复交易,跳涨9%.
不过该股最新上涨6%,至0.36澳元,仍较汉龙给出的每股0.45澳元报价低20%,表明未来三个月内交易还将环绕不确定性.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。