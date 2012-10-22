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市场报道 | 2012年 10月 22日 星期一 09:47 BJT

〔标题新闻〕瑞士信贷沽售欧洲ETF业务,竞购方包括贝莱德和道富环球投资管理(SSgA)--消息

注:ETF为上市交易基金(exchange-traded fund)的英文缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8LJD8Y]

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