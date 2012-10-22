〔企业结盟〕通用汽车与PSA标致雪铁龙将很快宣布联合采购协议

路透圣保罗10月21日电---通用汽车(GM.N)高层周日表示,该公司与PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)将很快宣布联合采购协议,虽然双方暂时没有在巴西共同生产汽车的计划.

"迄今为止,结盟完全以欧洲为主,我预计这将持续一段时间,"通用南美区总裁Jaime Ardila对记者表示.

法国和巴西工会人士上个月表示,PSA标致雪铁龙和通用汽车正筹划在巴西共同生产小型汽车.根据这项实验性计划,双方将为标致雪铁龙的两款新车以及通用汽车的两款新车进行联合生产.工会人士称目前尚未确定生产场地.

根据两家公司2月宣布的一项计划,双方力争五年内通过联合采购、物流及共同开发新车和技术以每年节省20亿美元.通用汽车将持有标致7%的股份.

有关采购协议的问题上,通用汽车首席执行官艾克森(Dan Akerson)周日对记者表示,"本月稍晚或下个月初将宣布此事."

Ardila称,仍认为今年在南美地区将实现获利,并重申通用预计在2015年前,该地区的汽车销量每年将达到150万辆.

艾克森补充道,通用仍对中国汽车需求"持谨慎乐观的态度".他表示,通用汽车的市场份额已经提升,估计目前在中国市场的市场份额约为15%.(完)