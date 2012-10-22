版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 09:44 BJT

〔金属期市〕期铜触及逾一个月低位,因美股走低及日本出口不及预期

路透上海10月22日电---伦敦期铜周一跌至逾一个月低位,此前美国权重公司公布业绩令人失望,且日本出口跌幅大于预期,均打击对风险资产的买兴.

但对于中国经济第四季温和复苏以及中国年底前进一步降低银行存款准备金率的预期可望限制跌幅.

0108GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌3.25美元,至吨8,011.75美元,为9月10日以来最低,上日挫低2.5%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐