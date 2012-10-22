〔金属期市〕期铜触及逾一个月低位,因美股走低及日本出口不及预期

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海10月22日电---伦敦期铜周一跌至逾一个月低位,此前美国权重公司公布业绩令人失望,且日本出口跌幅大于预期,均打击对风险资产的买兴.
但对于中国经济第四季温和复苏以及中国年底前进一步降低银行存款准备金率的预期可望限制跌幅.
0108GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌3.25美元,至吨8,011.75美元,为9月10日以来最低,上日挫低2.5%.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。