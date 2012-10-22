〔日本央行〕维持宽松政策立场,因全球经济存在不确定性(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增评论、细节)
* 日本央行必须观察汇率对经济造成的影响--白川方明
* 维持经济温和复苏的预估
* 日本央行将于0530GMT公布区域经济报告
* 日本央行或考虑10月30日放宽政策--消息
路透东京10月22日电---日本央行总裁白川方明周一强调央行维持超宽松货币政策的决心,因全球经济存在不确定性,令有关央行将推出进一步刺激政策来支撑脆弱经济的预期不灭.
但对于日本央行是否会最快在10月30日政策会议上放宽政策,他没给出多少线索.白川方明重申,央行认为日本经济会重现温和复苏.
"全球经济不确定性仍高,我们必须警惕金融和汇率波动对经济和物价的影响,"白川方明在央行区域分行经理季度会议上表示.
"日本央行将通过继续购入资产的方式持续实施宽松货币政策,"他说.
日本央行9月宣布扩大资产购买计划来放宽政策,但随后一周的政策评估会上便遭遇新一波政治压力,因中国经济持续放缓,伤及日本经济.
周一公布数据显示,年初至9月,出口跌幅大于预期.另一数据显示日本制造业景气指数创2010年初以来最低.[ID:nSB2059563][ID:nST0567041]
了解日本央行想法的消息人士预期,央行将在10月30日下调经济成长预估,同时或考虑放宽政策,因通胀率不足1%目标水平的情况料将再持续几年时间.
白川方明坚持日本央行的观点,认为尽管出口和制造业生产趋弱,但资本支出温和增加令内需持坚.
"经济成长将暂时持平,但随后会重新温和复苏,因内需持稳且海外经济成长逐渐走出放缓阶段,"他说.
日本央行周一稍晚将公布评估区域经济的季度报告.(完)
--编译 梁睿雪;审校 王冠中
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。