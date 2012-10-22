〔日本央行〕维持宽松政策立场,因全球经济存在不确定性(更新版)

(新增评论、细节)

* 日本央行必须观察汇率对经济造成的影响--白川方明

* 维持经济温和复苏的预估

* 日本央行将于0530GMT公布区域经济报告

* 日本央行或考虑10月30日放宽政策--消息

路透东京10月22日电---日本央行总裁白川方明周一强调央行维持超宽松货币政策的决心,因全球经济存在不确定性,令有关央行将推出进一步刺激政策来支撑脆弱经济的预期不灭.

但对于日本央行是否会最快在10月30日政策会议上放宽政策,他没给出多少线索.白川方明重申,央行认为日本经济会重现温和复苏.

"全球经济不确定性仍高,我们必须警惕金融和汇率波动对经济和物价的影响,"白川方明在央行区域分行经理季度会议上表示.

"日本央行将通过继续购入资产的方式持续实施宽松货币政策,"他说.

日本央行9月宣布扩大资产购买计划来放宽政策,但随后一周的政策评估会上便遭遇新一波政治压力,因中国经济持续放缓,伤及日本经济.

周一公布数据显示,年初至9月,出口跌幅大于预期.另一数据显示日本制造业景气指数创2010年初以来最低.[ID:nSB2059563][ID:nST0567041]

了解日本央行想法的消息人士预期,央行将在10月30日下调经济成长预估,同时或考虑放宽政策,因通胀率不足1%目标水平的情况料将再持续几年时间.

白川方明坚持日本央行的观点,认为尽管出口和制造业生产趋弱,但资本支出温和增加令内需持坚.

"经济成长将暂时持平,但随后会重新温和复苏,因内需持稳且海外经济成长逐渐走出放缓阶段,"他说.

日本央行周一稍晚将公布评估区域经济的季度报告.(完)