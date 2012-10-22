〔路透专访〕中欧之间不需开打贸易战--欧盟贸易执委

路透布鲁塞尔10月21日电---欧盟贸易执委卡瑞德古特称,欧盟不会在保护本地区工业、反击中国不公平竞争上退缩,但双方共同利益将防止破坏性的贸易战争出现.

近几个月以来,欧盟与中国之间的贸易争端不断扩大.在欧洲企业指责中国倾销太阳能面板产品后,欧盟在9月对中国发起该地区有史以来规模最大的反倾销调查案.

欧盟还在搜集有关中国华为[HWT.UL]和中兴通讯(000063.SZ)是否倾销或受到非法补贴的证据.

卡瑞德古特在其欧盟执委会办公室接受采访称:"但我们无意于让紧张关系升级.我相信中国也认识到必须克制在一定限度以内."

卡瑞德古特表示,这种紧张关系完全是因为中国正寻求生产精密尖端产品,这将给欧洲带来竞争.

"中国正面临巨大挑战:如何从高附加值蛋糕上分到更大一块,如果不这样做,或许就不能迈出经济发展的下一步,日本、台湾、韩国、新加坡和香港都迈出过这一步."卡瑞德古特本月出版的著作中写道.

中国与欧盟的双边贸易额自2003年以来翻了一番,在2011年达到4,280亿欧元(5,580亿美元),欧盟已经成为中国最大的贸易伙伴.中国对欧盟而言则是仅次于美国的第二大出口对象.

但目前,从金属管件到中国限制稀土出口,双方在多个领域掀起贸易争端.

欧盟外交人士称,卡瑞德古特可能利用太阳能面板案作筹码,来促使中国减少对华为和中兴通讯的非法补贴.

卡瑞德古特拒绝详细置评,但表示希望能找到解决方法.

"你可以设想一下:中欧之间问题激增会有怎样的后果.双方都会认识到,这对整个世界经济都将是非常糟糕的事情."卡瑞德古特表示.(完)