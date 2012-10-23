〔路透专访〕德拉吉需拿出令人信服的理由来消除德国的疑虑--史塔克

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透法兰克福10月23日电---前欧洲央行(ECB)首席经济学家史塔克向路透表示,ECB总裁德拉吉周三与德国决策者会晤时,必须拿出严密的论据和可靠的分析来证明ECB新购债计划的合理性.
德拉吉已同意前往柏林,以消除德国对于ECB购买欧元区深受债务困扰国家短期债券计划的担忧.部分人士担心,此计划将刺激通胀,而且超出了ECB的职责范围.
去年因反对ECB推出首个购债计划而辞职的史塔克称,ECB后续推出的购债计划可能会给其资产负债表带来巨大风险,因此如果出现问题,那么欧洲纳税人将不得不为此埋单.
"他不能只是告诉德国议会'这全都属于ECB的职责范围',"史塔克谈及ECB稳定物价的核心任务时称."购债计划超出了ECB的职责范围,德拉吉必须提出比以前更加令人信服的理由."
尽管德国许多议员和德国央行对欧洲央行的计画持保留态度,但德国总理梅克尔已明确表示支持该计画.史塔克表示,政府支持欧洲央行,以避免向国会要求更多资金.
"短期而言,确实是投机取巧,绕过国会选择较简单的途径,"他说.
**政治的俘虏**
史塔克表示,欧洲央行新的买债计画使自己陷入艰难处境,若有国家没能达到欧洲央行干预的条件,央行会发现自己得不停买债.该计画名为"直接货币交易"(OMT).
"欧洲央行使自己成了政治的俘虏,"他说."欧洲央行就此踏入非常危险的领域,因为货币政策不能视他人的行为而执行."
史塔克称,若货币政策出现问题,欧洲央行必须立即干预,不能等待其他人来指示放行.
"其目的是要让成员国能以较市场更优惠的利率来取得融资,这已经不是货币政策了,"他说.
史塔克表示,欧元区企业和家庭支付的利率存在差异,须由各国政府来解决,而非假欧洲央行之手,欧洲央行在对抗危机方面已经做了非常多.
西班牙应寻求全面的纾困方案,而非只是银行业再融资计画.成员国认为西班牙将因欧洲央行的新政策而受益.
"西班牙不只有银行业问题,还有严重的经济问题,例如就业市场,"他说.(完)
--编译 许娜/王冠中; 审校 高琦
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
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