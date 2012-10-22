〔德国经济〕第三季或将意外录得增长--财政部

美国各类经济指标总览--2017/3/3
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
路透柏林10月22日电---德国财政部在月报中公布,尽管全球经济疲弱,但今年第三季德国经济可能将增长,受益于德国工业表现强劲,以及对欧元区以外区域出口旺盛.
"德国工业生产扩张可能将带来明显的经济增长动能.鉴于企业景气恶化,多数分析师并没有预计会如此,"报告称.
许多分析师此前预计第三季德国经济萎缩,在德国倍受关注的Ifo企业景气判断指数连续五个月恶化之后尤其如此.
"总体来说,尽管全球经济动能放缓,但德国出口持续旺盛.对出口市场的刺激首先来自非欧元区国家,"该报告称.
德国第二季经济增长率从第一季的0.5%放缓至0.3%,由于担心欧元区问题,部分企业推迟了投资.
德国财政部称,2012年第四季经济活动将明显放缓,因欧元区其他国家企业景气低迷,但德国经济将在2013年逐步走强.(完)
--编译 于春红;审校 艾茂林
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
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