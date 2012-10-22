〔欧洲经济〕安联财务长担心ECB注资可能催生德国房地产泡沫--报载

路透10月21日电---德国安联(ALVG.DE)财务长Maximilian Zimmerer对南德日报(Suddeutsche Zeitung)称,由于担心欧洲央行(ECB)注入的新资金可能导致通胀,消费者可能进入房地产市场,从而导致房地产泡沫.

"各国央行正在大量注入低息资金.长期低利率总是导致错误投资.美国,西班牙或爱尔兰的房地产泡沫证明了这一点,"Zimmerer称.

德国可能是下一个,他说."催生泡沫的可能不是机构投资者,而是由于担心通胀和欧元崩溃,涌向有形资产的民间投资者."

Zimmerer称,由于大规模结构改革和预算撙节,南部欧洲的经济不均衡有所减轻.

Zimmerer认为可以给希腊放宽两年时间来达到财政目标,因削减预算导致衰退,进而令税收基础缩水."应该给希腊更多时间,他们将在较长的时间内需要资金,"他称.

他的评论将刊登在该报周一版.(完)