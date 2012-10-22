日产拟推出低价版聆风电动车--报导

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦10月22日电---《金融时报》周一报导称，日产汽车(7201.T)计划推出低价版聆风（Leaf）电动汽车。
报导称，今年上半财年，聆风销量不到1.2万辆，虽然较上年同期增长11%，但远低于全年4万辆的销售目标。
报导援引日产执行副总裁Andy Palmer的话称：“续航里程是（消费者）购买这款车时犹豫不决的主要原因，而我们的销售预测也过于乐观。”
尽管近几年各国政府提供贷款、购车补贴等措施支持发展电动汽车，但是这类车型的销售情况并不理想，这是日产推出低价版车型的原因之一。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。