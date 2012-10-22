日产拟推出低价版聆风电动车--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦10月22日电---《金融时报》周一报导称，日产汽车(7201.T)计划推出低价版聆风（Leaf）电动汽车。

报导称，今年上半财年，聆风销量不到1.2万辆，虽然较上年同期增长11%，但远低于全年4万辆的销售目标。

报导援引日产执行副总裁Andy Palmer的话称：“续航里程是（消费者）购买这款车时犹豫不决的主要原因，而我们的销售预测也过于乐观。”

尽管近几年各国政府提供贷款、购车补贴等措施支持发展电动汽车，但是这类车型的销售情况并不理想，这是日产推出低价版车型的原因之一。（完）