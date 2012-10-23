《交易视点》中国经济小幅反弹对利率产品冲击有限--中信证券

路透北京10月23日电---中国中信证券最新发布的利率产品周报认为，中国经济增长出现改善迹象，但反弹力度有限，且四季度利率产品整体净供给下降，因此近期利率产品继续呈震荡走势的概率较大，并维持对10年国债收益率在3.4-3.6%区间波动的判断。

就现券策略而言，鉴于收益率曲线可能延续陡峭化的态势，可积极关注3-5年左右利率产品收益率上行后的波段交易机会。对配置型机构而言，目前7-10年左右中长期国债及金融债仍表现出一定的配置价值，可继续参与。

**GDP 增速低位筑底**

统计局公布三季度GDP增长率为7.4%，与预测值一致。季调后环比折年率为7.8%，略高于二季度的7.2%，

从环比的角度看，经济已经基本企稳。9月份工业增加值同比增长率为9.2%，季调后环比折年率在13%左右，比8月份9%的环比折年增速有明显回升。

从经济增长的动力来看，9月份经济增长的小幅回升主要依赖于基建投资的推动，9月份当月基建投资同比增速比8月份上升了15.2%达到29.7%。但房地产投资和制造业投资仍没有明显的复苏迹象。

**CPI同比在低位震荡**

9月份CPI同比增速为1.9%，与预测值一致，仍在低位震荡。季调后CPI环比折年率为2.3%，低于8月份4.3%的环比折年率。

分类来看，9月份季调后CPI食品环比折年率为0.3%，CPI非食品环比折年率为3.8%，非食品分类中，环比涨幅最大的是“交通通讯及服务类”以及“娱乐教育文化用品和服务类”，这两类价格的环比上涨可能与节前消费增长有较强的关系。

预计后续CPI非食品环比仍维持在偏高的水平，但环比上涨势头可能会放缓。

**市场研判和投资策略**

国内经济增长出现改善迹象是上周利率产品市场整体走弱的主要原因。但考虑到经济反弹力度有限，且四季度利率产品整体净供给下降，我们认为中长期利率产品收益率上行的幅度也将较为有限，近期利率产品继续呈震荡走势的概率较大。

首先，从国内基本面来看，我们认为，随着稳增长措施的继续实施，四季度经济增长有望在低位企稳，不过，在就业形势仍较稳定的情况下，调控当局出台大规模刺激政策包括放松房地产调控政策以及大幅放松货币政策的可能性较低，政策仍将以“稳”为主，在这一政策基调下，经济增长在短期内不太可能显着回升。

我们预计四季度GDP同比增速仍将处在7.4%左右，明年一季度后小幅回升，在政策没有显着放松前，一段时期内经济都将处于低位筑底的格局。

其次，从通胀来看，猪肉价格的止跌和非食品价格环比持续维持高位将对通胀上行造成一定的压力，CPI同比基本处于底部区域，进一步显着下行的难度较大。然而，在经济增长偏弱的背景下，CPI同比大幅反弹的可能性较小。

我们预计，10 月份CPI同比与9月份基本持平，初步估算在1.9%左右，受翘尾因素影响，11、12 月份CPI同比小幅回升，但到年底CPI同比很可能处于2.5%以下，明年一季度有再度下行的可能，因此通胀的压力并不明显。

从利率产品来看，我们认为近期仍将以震荡行情为主，维持对10年国债收益率在3.4-3.6%区间波动的判断。与此同时，由于资金面短期内还将保持相对宽松，收益率曲线有望延续陡峭化的趋势。

具体到现券策略上，鉴于收益率曲线可能将延续陡峭化的态势，可积极关注3-5年左右利率产品收益率上行后的波段交易机会。对配置型机构而言，目前7-10年左右中长期国债及金融债仍表现出一定的配置价值，可继续参与。(完)

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