《汇市简讯》对印度央行干预的预期压制美元/印度卢比的涨势

0158GMT * 在股市走软和避险情绪的带动下,美元/印度卢比可能走高,但对印度央行干预的预期阻碍涨势 * 日内可能交投于53.80-54.20,最新收报53.86,盘中交投于53.58-53.99 * 据报导上周五印度央行在54.00前方卖出 * 印度卢比无本金交割远期外汇(NDF)纽约市场收报54.20-54.25,盘中交投于54.01-54.30.(完) --编译 兰秀娟;审校 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=