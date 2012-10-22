〔新闻稿〕惠誉:中国第三季GDP数据与惠誉预期区间一致

(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)

10月19日--中国第三季国内生产总值(GDP)数据与惠誉对中国2012-2014年实质GDP增速放缓至7%-8%区间的预估一致.尽管增速慢于2008-2011年的9%-10%,但目前的放缓远不像四年前全球金融危机时期那么急剧,我们仍认为中国经济将避免硬着陆.

中国国家统计局公布,第三季GDP较上年增长7.4%,低于第二季的7.6%.更为正面的数据是,9月零售数据录得自3月以来最大同比增幅(尽管这可能是受假期销售增长影响),而且工业增加值同比增长9.2%.

第二季数据公布后,我们在惠誉的9月全球经济展望中,将中国2012年全年GDP增幅预估值从8%下调至7.8%.中国有政策调整的空间:我们认为财政刺激将温和,就业市场仍有韧性,当局留意信贷快速增长的风险,比如会削弱银行系统.然而,刺激举措仍足以帮助经济成长接近8%,到2013年约为8.2%.

长期来看,中国需要进一步平衡经济,从投资拉动转向消费拉动,从而降低经济不稳定和经济失衡,同时保持经济增速并限制通胀预期.

惠誉对中国的长期外币发行人违约评等(IDR)为'A+',展望为稳定.我们的本币IDR评等为'AA-',展望为负面.如果经济放缓比预期剧烈且持续时间较长,可能导致本币发行人违约评等被调降.(完)