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货币新闻 | 2012年 10月 22日 星期一 10:34 BJT

〔台湾评等〕台湾的AA3评级展望稳定--穆迪

路透10月22日电---穆迪周一表示,台湾的Aa3评级展望稳定,反映的是经济具有韧性,而且机构和政府的财政实力强劲.

穆迪亦称,评级决定亦考虑到台湾对金融、经济和政治事件相关风险的易受影响程度较低.(完)

--编译 兰秀娟;审校 沈以文

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