〔台湾评等〕台湾的AA3评级展望稳定--穆迪

标题新闻：俄罗斯央行称上半年有减息空间，因通胀放缓速度较预期快，料首季经济成长0.4-0.7%
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路透10月22日电---穆迪周一表示,台湾的Aa3评级展望稳定,反映的是经济具有韧性,而且机构和政府的财政实力强劲.
穆迪亦称,评级决定亦考虑到台湾对金融、经济和政治事件相关风险的易受影响程度较低.(完)
--编译 兰秀娟;审校 沈以文
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
整体乾散货运价指数升35点，或3.87%，报939点，至1月19日来最高，连升第三周。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。