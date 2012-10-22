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市场报道 | 2012年 10月 22日 星期一 10:10 BJT

《汇市简讯》美元指数弹离79.00,上看80.00

0154 GMT * 冒险意愿减退且海外市场了结获利,支撑美元指数 * 亚洲时段走低但跌势不严重,下滑10个点子 * 波林格区间暗示将迎来修正 * 突破下端区间目标80.13未果 * 日量能研究结果预示利好 * 技术图表(link.reuters.com/wyb53t)(完) --编译 隋芬; 审校 孙茉莉 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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