《中国债券市场每日交易备忘》--10月23日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行[CHDB.UL]至多50亿元人民币一年期增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.39% 国开行至多60亿元三年期增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.89% 国开行至多60亿元五年期增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值4.09% 国开行至多60亿元七年期增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值4.27% 国开行至多70亿元10年期增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值4.35% 中石油集团200亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工商银行和建设银行主承销 国电集团82亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中信银行和国开行主承 中国联通150亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行和工商银行主承 神华集团50亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),农业银行和中信银行主承 平高电气( 600312.SS )5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),广发银行主承 中国新兴(集团)总公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),北京银行和华夏银行主承 天能电池集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),浦发银行主承 成都公共交通集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),浙商银行主承 大亚科技( 000910.SZ )3.7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 润华集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 南玻集团( 000012.SZ )( 200012.SZ )7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),招商银行和建设银行主承 湖北省联合发展投资集团7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),平安银行和浦发银行主承 苏州工业园区国有资产控股发展公司10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承 中国水务投资有限公司4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),中信证券和交通银行主承 无锡新区经济发展集团总公司11亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 湖南省高速公路建设开发总公司40亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),浦发银行和农业银行主承销 重庆轻纺控股(集团)公司6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承 嘉兴市城市投资发展集团4.7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),光大银行主承 台州市中小企业0.87亿元一年期集合票据簿记建档(债项评级AAA,信达资产管理公司承诺收购),浙商银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 港中旅集团10亿元两个月期超短融011240001,票面利率3.90% 中国建筑第二工程局7亿元一年期短融041258064,票面利率4.99% 广西北部湾国际港务集团10亿元一年期短融041252049,票面利率4.67% 梅花集团( 600873.SS )20亿元一年期短融041260069,票面利率4.99% 中国联合水泥集团20亿元一年期短融041252048,票面利率4.67% 中盐吉兰泰盐化集团5亿元三年期中票1282410,票面利率6.30% ============================================================================== 三、缴款: 进出口银行120亿元三年期固息债120316,票面利率3.72% 武汉水务集团10亿元一年期短融 舟山港7.3亿元三年期中票 三花控股集团4亿元三年期中票 马鞍山市城市发展投资集团8亿元五年期中票 国家开发投资公司25亿元10年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 财政部160亿元20年期固息国债010011付息,票面利率3.85% 国开行300亿元七年期固息债060225付息,票面利率3.11% 财政部240亿元30年期固息国债080020付息,票面利率3.91% 国开行240.7亿元10年期固息金融债080217付息,票面利率3.68% 财政部280亿元20年期固息国债120006付息,票面利率4.03% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国保监会周一稍晚公布了保险资金境外投资管理暂行办法实施细则等四个险资投资新 规定,继续扩大保险资金可投资品种和范围.其中险资境外投资范围由原先的香港地区扩展到 25个发达国家和20个新兴市场国家,品种亦由原先的股票和债券扩展至固定收益类、权益类、 货币市场类、不动产以及基金等.[ID:nSB2061877] --在房地产持续调控背景下,中国人民银行周一稍晚发布报告显示,在前三季度增加的6.72 万亿元人民币贷款中,房地产贷款增长加快,主要是个人购房贷款、房地产开发贷款增速回升. [ID:nSB2062027] --香港方面有关人士透露,深圳前海正就拓展境外人民币回流渠道进行探讨,预计12月底将 有初稿出台.其中,香港与前海金融机构的人民币双向贷款方案细则有望在年底前公布. 汇丰10/24公布汇丰10月中国制造业PMI初值 国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月-3.1%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 李宏薇/边竞; 审校 刘昕