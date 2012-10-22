〔欧洲个股〕Samuelsson出任沃尔沃新执行长,面临落实在华销售重任

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透斯德哥尔摩10月19日电---汽车制造商沃尔沃已替换执行长(CEO),新任老板将面临扭转销售疲软局面,加速进入中国市场的重任.
MAN SE (MANG.DE)前老板、瑞典人Hakan Samuelsson替代Stefan Jacoby出任CEO.后者上个月患轻微中风,消息人士称其与董事会实际领导不合.
浙江吉利控股集团[GEEL.UL]在2010年以18亿美元的价格从福特(F.N)手中买下沃尔沃,计划在2020年之前斥资约110亿美元,使年销量翻倍,达到80万辆,并将在华销量从去年的4.7万辆提高至20万辆.
这个目标很有雄心.2012年上半年该业务出现净亏损,且面临欧洲市场状况艰难和中国经济放缓的阻力.
"我们必须让中国增长计划回到正轨,"Samuelsson在获得任命后的记者会上称.董事会周四会议确定了这项任命.
不过Jacoby最近在报纸采访中称,公司对2015年在华销售目标不能实现.(完)
--编译 王丽鑫;审校 丁琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。