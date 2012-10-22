中国在东海举行海上维权演习

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月19日电---新华社报导称，中国海军东海舰队联合海监和渔政船只，19日进行了“东海协作-2012”军地联合海上维权演习，演练阻止外籍船只非法进入中国海域。
报导称，东海舰队和海监、渔政部门的11艘舰船、8架各型飞机和1,000余人参加这次演习，兵力出动规模是近几年最大的一次。
虽然报导没有提及中日钓鱼岛争端，但这次演习的目的似乎是向日本发出信号。
新华称该演习模拟的情景是“东海某海域，海监、渔政部门组成的海上维权力量正在进行专项维权巡航。巡航中，一些‘外籍船只’对中国执法船只进行阻挠干扰”。
报导称，“组织这次演习，既是对舰队部队与国家海上执法力量协同能力的全面锻炼，也是对舰队部队处置海上突发情况、保障国家海上执法力量维权的有力检验。”
根据日本防卫省网站的声明，日本防卫大臣森本敏（Satoshi Morimoto）表示，不会对上述演习的性质和目的发表评论。
但森本敏对记者称：“不论他们（中方）做什么，我们仍会对我国管辖的水域和领空保持警惕。”（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。