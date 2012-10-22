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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 10:32 BJT

〔中国新债〕福建高速周四将发行50亿元中期票据,期限七年

路透上海10月22日电---中国福建省高速公路有限责任公司周一公告称,将于周四(25日)
簿记建档发行今年第二期50亿元人民币中期票据,期限七年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)
 =============================================================================================
 福建高速       80       50      7   10/25簿记建档   国开行        AA+       10/26      10/29
                                                    中国银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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