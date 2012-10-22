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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 10:42 BJT

〔表格〕10月19日止当周外资买超印度股票--野村

路透10月22日电---以下是10月19日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 (1,523) 4,144 21,588 39,162 (14,372)

印度 302 3,992 7,840 17,864 230

印尼 70 264 1,586 2,000 1,274

日本 (307) (1,502) (1,436) 9,179 21,712

韩国 (596) 104 8,346 13,024 (7,341)

菲律宾 (326) (301) (350) 1,669 1,327

台湾 (862) 450 4,571 2,772 (9,680)

泰国 (110) (365) (405) 1,832 (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 王兴亚;审校 艾茂林

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