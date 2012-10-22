《外汇专栏》政策才是能让日圆走软的关键,而非日企的海外收购

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 隋芬

路透伦敦10月19日电---要让日圆兑美元JPY=如日本当局希望的进一步走软,需要的推动因素将不只是日本企业的海外并购活动.

日本当局需要通过祭出更多的货币宽松或外汇干预,肩负起部分的责任.

日本移动运营商软银(9984.T)以201亿美元求购美国无线运营商Sprint Nextel Corp(S.N),光因为这笔交易是无法扭转日圆涨势的.

它对日圆兑美元的趋软基调是起到了一些作用.外汇市场预期这笔交易会引发美元需求,并相应进行了仓位布局.

不过,只有直接参与交易的银行才真正知道,交易所涉及的现金规模是多大,需要购买多少美元.

日本企业今年在海外收购上一直很活跃,整体上这利空日圆.据汤森路透的数据,加上软银收购Sprint的交易,日企今年以来的海外收购金额已达创纪录的750亿美元.

不过,这些交易对汇率的影响不能从表面上简单判断.

比如,据悉软银正从四家银行总计筹集16.5兆(万亿)日圆(211亿美元)的贷款.如果这些贷款是美元形式,软银将不需要再去购买现汇美元.若这些贷款是日圆,软银可能需要买一些美元,但这些日圆可以全部或部分互换成美元,从而减少直接购买美元的需求.

关键点在于,这些钱是借来的.软银需要为这笔收购案借钱,因为牵涉的金额太大了.

在其他例子里,也许有着更微妙的解释.

今年3月,日本央行宣布了一项1兆日圆(128亿美元)的贷款工具,日本企业可以从中借美元以用于投资海外.

对那些有意投资海外的日企而言,这项工具削减了它们从现汇市场买美元的需求.

既然能从日本央行借到便宜的美元,为什么要去市场买呢?

鉴于日本当局不愿意日圆进一步升值,有人可能觉得日本央行的美元贷款举措不可理解.

也许,事实上,东京当局是更希望日本企业基本不要动用现金储备.

目前,日企的现金储备要么投资于低收益的日本公债,要么存在银行,然后被银行拿去投资日本公债,从而以低成本为政府提供资金.

如果企业突然动用这些储备来为海外收购融资,将会减少用于购买日债的存款,最终结果可能是推高日本的偿债成本.

这对财政上捉襟见肘的日本政府当然不是好事.

日本央行周五也承认,日本的金融业面临利率上升的风险,因为银行手握大量日债,一旦债券收益率升高就会遭受损失.

但如果日企可以通过借款来进行海外投资,那么购买美元兑日圆的理由将减弱,从而推动美元兑日圆走升的力量也就弱了.

如果日本当局希望日圆贬值,担子又会重新落回到它们身上.

日本央行总裁白川方明周五的言论表明,央行有意进一步扩大货币激励来扶持脆弱的经济.

抛售日圆兑美元的理由依然充足,但它更应归属于日本可能的政策动态,而非与日企收购相关的日圆抛盘.(完)