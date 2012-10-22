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货币新闻 | 2012年 10月 22日 星期一 10:44 BJT

〔中国能源〕9月末商业原油库存环比增0.6%,成品油库存升1%--新华OGP

路透北京10月22日电---新华社新闻专线OGP周一公布,中国9月末商业原油库存环比上升0.6%,成品油库存环比上升1%.(完)

--编译 许娜;审校 徐文焰

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