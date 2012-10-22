〔日本债市〕公债价格连续第二个交易日上涨,受股市和央行总裁讲话推动

路透东京10月22日电---周一日本公债价格连续第二个交易日上涨,指标收益率(殖利率)脱离上周触及的三周高位,因股市走软且市场确信日本央行坚持宽松货币立场. 日本央行总裁白川方明周一讲话称,央行仍决心维持其超宽松的货币政策.这令人继续预期央行将出台更多刺激措施.