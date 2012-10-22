〔路透调查〕英央行虽意见分歧,但仍料将在11月增加资产购买

路透伦敦10月19日电---路透对分析师的调查显示,英央行下月仍可能支持资产购买计划,此前英央行会议公布的10月会议记录显示决策者之间意见分歧.

最近一次和之前五次调查均显示,一旦已宣布的3,750亿英镑购债行动下月到期,英央行将再次进入市场,宣布再额外购买500亿英镑资产.

10月15日一周进行的调查显示,英央行在11月8日采取行动的机率为60%；之前10月11日的调查显示,英央行有70%的机率在年底前再度购买资产.

"尽管我们认为每轮量化宽松措施的效率都在降低,但我们怀疑英央行货币政策委员会是否将放弃主要货币杠杆的主张,"Investec的Philip Shaw称.

10月17日周三英央行公布的10月会议记录显示,本月决策者对于未来是否需要更多量化宽松政策意见分歧.[ID:nST0565487]

**是否有效?**

数据显示英国经济表现可能好于此前预期.

10月15日一周公布的官方数据显示,截至8月的三个月就业人数增长,9月零售销售上升,因英国人买入新冬装及学校校服.

"数据略优于预期,但它们的波动性很强.我认为有点正面,但不会实质性影响我的预估,"RBC的Jens Larsen称.

据另一项路透调查,英国经济第三季可能增长0.6%,受益于伦敦举办奥运会和工作日增加.但自那以来经济增长动能将大幅放缓.

路透调查显示,英国最大贸易伙伴欧元区可能要到2014年才能从去年的经济放缓中复苏,因三年来的欧债危机持续引发该地区各种问题.

英国9月通胀率降至近三年低点2.2%,不过近期可能上升,因能源、公用事业和食品价格上涨发挥了作用.英央行货币政策委员会表示,可能将维持其2%的目标上限.

在近期调查中,外界预计英国利率至少将维持在0.5%水平直至2014年4月,目前58家预测机构中仅有三家预计将降息至0.25%,在10月11日的调查中,72家机构中的六家这样认为.

"在英央行货币政策委员会公布10月会议记录后,我们调整了对货币政策的预估,这一记录证实了我们了的想法,即委员会目前没有采取行动的可能,"巴克莱的Chris Crowe称.(完)