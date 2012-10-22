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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 11:17 BJT

〔路透基点〕中国忠旺控股正寻求首笔境外联合贷款--RLPC

路透香港10月19日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,香港上市的中国忠旺控股正在寻求境外联合贷款.

根据消息人士,数家银行正在争取牵头行头衔,但不确定名单是否已敲定.

这将是忠旺控股首笔境外联贷案.该公司是全球第二大、亚洲最大的工业铝型材制造商.

2009年9月,忠旺控股旗下全资子公司辽宁忠旺集团签署19.5亿元人民币(3.12亿美元)三年期贷款协议,利率为中国人民银行基准利率的95%.(完)

--编译 王兴亚;审校 丁琦

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