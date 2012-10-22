《汇市简讯》欧元/英镑的6月高点0.8163承压

0250GMT * 英国Markit家庭财务指数为39,创2010年12月以来最高 * 该数据支撑周四的第三季GDP增长0.6%的预估中值,若预估准确,意味着英国摆脱衰退 * 英镑在亚洲时段表现平静,欧元有温和买盘 * 欧元/英镑支撑位和阻力位分别为周五所及的0.8121和上周高位0.8148 * 五日、10日和20日移动均线趋高,波林格区间升向6月高位0.8163 (完) --编译 艾茂林;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=