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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 11:17 BJT

〔中国新债〕中石油集团周二将发行200亿元超短期融资券,期限九个月

路透上海10月22日电---中国石油天然气集团周一公告称,将于周二(23日)簿记建档发行今年第三期
200亿元人民币超短期融资券,期限九个月(270天).

  中石油集团旗下有上市公司中国石油(601857.SS)(0857.HK).

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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  中石油集团  1,000      200      9   10/23簿记建档  工商银行    AAA       10/24       10/25
                                                     建设银行
 =============================================================================================
(完)

  参看详情,可点选上海清算所(here)  

  --发稿 边竞; 审校 张喜良

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