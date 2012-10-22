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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 11:26 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索在41.40获得支撑

0305GMT * 美元/披索开盘持坚于41.40,一如无本金交割远期外汇(NDF)收盘价 * 目前为止交投于41.385-41.43区间,最新报41.42-41.43 * 股市下滑和资金外流担忧构成支撑,但欧元走高抑制买兴 * 菲律宾股市最新下跌0.34%,受美国企业获利下降和西班牙不确定性打压.(完) --编译 王翔琼; 审校 孙茉莉

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