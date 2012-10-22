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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 11:29 BJT

〔中国新债〕酒泉钢铁集团下周一将发55亿元短期融资券,期限一年

路透上海10月22日电---中国酒泉钢铁(集团)有限责任公司周一公告称,将于下周一(29日)簿记建档发行
55亿元人民币短期融资券,期限一年.

  酒钢集团旗下有上市公司酒钢宏兴(600307.SS).

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  酒泉钢铁集团   55      55       12   10/29簿记建档  工商银行     AA+      10/30       10/31
                                                      农业银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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