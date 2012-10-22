〔中国经济〕中国领导层寻求经济改革建议--政策顾问

路透北京10月22日电---中国领导层已要求政策智库起草几十年来最具挑战的改革建议.这些改革方案可能限制国有企业权力,并在利率与人民币汇率制订方面给予更多自由.

不过在痛苦的结构性改革被延宕将近10年之后,部分参与起草改革方案的人士对路透说,他们担心经济刚刚浮现回暖,就可能让改革脱离轨道.

"中国将要面临一个更深层次改革的阶段."中国经济体制改革研究会副会长石小敏说.该机构是中国国家发展和改革委员会辖下的智库.

路透访问了五位参与草拟改革提案的政策顾问.他们表示,起草改革日程建议是遵照国务院成员指示做出的,但他们不愿详细说明细节.

值得注意的是,根据政策规画的消息来源说,国务院成员已暗示有意寻求北京以外内陆省份的政策顾问提出建议,表明当局正就改革的内容和时间表寻求全国性共识.

在顾问们草拟的改革建议中,首先提到的内容之一是如何限制政府干预经济,以及如何限制国企.从银行融资到政府合同,中国逾10万家国企在诸多方面享有特权.

其它改革包括允许市场制定银行借贷、土地及各种自然资源的成本.

分析师表示,这两个领域的改革将给中国经济架构带来根本性转变,影响程度甚于让人民币兑换更加自由.该提案也提出了一系列推动资本市场自由化,促进人民币应用于国际贸易结算的建议.

"我想在中央这个层面肯定是已经形成共识的.只是在涉及到具体执行的问题时,大家有不同角度的考虑."中国国际经济交流中心研究员王军说.

**未完成的任务**

有专家称,中国领导人必须释放新的增长潜能,并引导经济步上更加可持续的发展轨道,以避免掉入"中等收入陷阱",即财富创造停滞不前,市场份额被成本更低的竞争对手抢走,但距离高收入国家仍有很大差距.

世界银行称,中国去年人均国内生产总值(GDP)为5,500美元,韩国、香港和新加坡分别为22,400美元、34,500美元和46,200美元,这三个经济体均躲过了中等收入陷阱.

中国学术界一直在研究2008年底出台的4万亿(兆)元人民币(6,400亿美元)刺激措施到底意义何在.刺激计划导致政府工程项目投资过度、地方政府背上沉重债务,而且推动大城市房价飙升.

这些刺激举措帮助国有企业复苏,却以牺牲民间企业为代价.

政府消息人士称,国有企业多次力抗政府提高国企红利上缴比例的计划,并寻求拖延收入分配体系改革进程.收入分配改革可能意味着要限制垄断行业的高额薪资.

政府希望通过提高国有企业的红利上缴比例,来填补社保基金缺口.

"我们不改革会面临很多严峻的问题."上海社会科学院经济研究所所长左学金表示.

不过一些政府顾问担心,经济复苏的迹象可能会缓和采取行动的压力.

中国三季度经济同比增速连续第七个季度放缓,但季度环比增速已经在加快,且工业和投资数据也超出预期,凸显经济探底企稳态势,预计四季度经济回升,全年实现7.5%增长目标无忧. [ID:nSB2055705]

"如果发生经济危机,他们可能就不得不做出改变;但是如果经济复苏,他们可能会选择应付过去,"北京一位政府高层智库的经济学家说,但他不愿具名.

世界银行在2月发布报告称,北京政府必须落实深度改革来避免危机.2011-2015年中国经济年增率料为8.5%,世银报告称到2026-2030时可能减缓至5%.

但即便实施新的改革,可能也无法产生立竿见影的效果.

"我们国家经过30年改革,非常容易改的东西都已经改了,目前剩下的非常容易的能有立竿见影效果的改革不是太多."上海社科院的左学金说.(完)