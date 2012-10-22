〔投行观点〕基本面将支撑人民币温和走强,预计明年底时升至6.19元--渣打

路透北京10月22日电---渣打银行最新报告指出,基本面改善对人民币形成的温和升值压力仍将主导市场.人民币在2013年将温和走强,到明年底时兑美元汇率预计将从2012年底约6.31元升值至6.19元.

报告称,今年以来境内美元存款大幅上升后在9月份初见回落,这意味着受欧债危机影响而恶化的全球风险偏好出现好转迹象.受欧美央行宽松政策导致境外流动性持续改善,很可能会给人民币升值创造良好条件.

"风险偏好的改善意味着中国外贸顺差会更多地兑换成人民币...经常项目顺差将会导致在岸美元的净结汇水平上升,同时资金会停止外流,甚至有可能逆转而形成资金回流."报告成.

同时报告还称,人民币强势将会推升周边货币(如韩圜)兑美元汇率.预计中国央行将会随之令人民币兑美元中间价走升.

根据中国央行网站的金融机构人民币信贷收支表,今年9月末金融机构外汇占款余额为257,707.62亿元,据此计算,当月外汇占款增加约1,306亿元人民币,结束7月和8月连续减少的势头.[ID:nSB2058651]

渣打银行认为可以接受"热钱"流出中国的看法,不过对于流出规模持谨慎态度.进出口贸易商的外汇操作与人民币即期市场走势和外汇储备息息相关,进口商减少购汇或出口商惜售美元,都会对即期汇价形成较大冲击,也会影响到央行投放基础货币.

渣打银行估算今年上半年有420亿美元的"无法解释"的资金流出,不过同时观察到同期中国商业银行体系中外币存款同比上升了1,200亿美元,该规模似乎已经足以解释上述资金外流.

"央行并没有把这些美元吸收到外汇储备中去,而显然是中国的企业和家庭把它们吸收到自己的'储备'中去了.将人民币兑成美元并留在中国境内,与资本外逃还是有所不同的."报告称.

此前有媒体和机构计算,近期中国有大量资金流出.高盛高华研究报告称,以历史标准衡量,近期中国的外汇流出规模尤其庞大,持续时间也格外长.虽然短期对总体经济影响较有限,但资金流波动可能对央行的国内流动性管理带来挑战.[ID:nSB2037895]

今年7月以来人民币持续升值,截至周一收盘时累计升幅已逾2.2%.截至周一16:47时,人民币兑美元即期CNY=CFXS报6.2547元.

上周公布的中国宏观数据料对人民币提供支撑.中国国家统计局周四公布,三季度中国实现GDP同比增长7.4%(路透调查中值为7.4%),上季度为7.6%;GDP环比增长2.2%.优于预期的消费和投资等数据,缓解了市场对中国经济继续下滑的忧虑,三季度企稳回升势头基本得到确立.[ID:nSB2055807](完)