〔中国汇市〕人民币早盘近走平,中间价企稳后市场趋于谨慎

* 人民币早盘近走平

* 中间价小幅走软,结售汇较平衡

* 市场表现较为谨慎

路透北京10月22日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘近走平,结售汇力量较为平衡.继上周五人民币中间价结束六天连升后,今天跟随隔夜欧元再次小幅回软,临近中美政府换届之际市场更趋谨慎.

交易员称,今早结售汇比较均衡,市场也比较安静.中国9月份外汇占款再度出现增长,意味着结汇意愿正在回升,人民币中长期贬值预期也在变化,目前多空双方的力量应该比较平衡.

"今天多空都有一些吧...近一段时间中间价可能会持稳,即期可能在6.24-6.27元的区间波动,往后还要等未来一个月美国大选和中国十八大结束以后,才会建立走新的长期趋势."上海一家股份制银行交易员表示.

北京时间12:23,人民币兑美元即期报6.2545元,上日收报6.2538元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3071元,上日中间价为6.3052元.

根据中国央行网站的金融机构人民币信贷收支表,今年9月末金融机构外汇占款余额为257,707.62亿元,据此计算,当月外汇占款增加约1,306亿元人民币.另外,9月末财政性存款余额为32,503.79亿元,当月减少约3,698亿元.[ID:nSB2058651]

东京汇市欧元/美元EUR=持稳于1.3040左右,略高于纽约尾盘水准.西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周日在其家乡赢得胜利,外界认为这清除了西班牙申请国际援助的一个障碍.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3647/02,上日尾盘为6.3660.

北京时间12:23,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2535/65元,上一交易日尾盘报6.2540元.

而国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年9月人民币实际有效汇率指数为107.57,较8月环比续跌0.68%,为2011年11月来最低水准.[ID:nSB2053043]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 杨淑祯

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