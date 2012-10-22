〔中国货币市场〕主要回购利率稳中小涨,月末前需防财政存款缴存等扰动

路透上海10月22日电---中国银行间市场周一早盘七天期资金需求有所增加,主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS稳中小涨,但幅度有限.市场对央行公开市场逆回购操作对流动性的稳定支撑预期仍在,但月末前财政存款缴存等因素对资金面可能造成的扰动也值得关注.

交易员并称,目前来看,资金面相对宽松态势并未发生实质变化.除例行的公开市场操作和财政存款因素外,还需要继续关注10月外汇占款能否延续9月回升势头.

今日隔夜tCN1DRP=CFXS和七天回购tCN7DRP=CFXS利率均以小涨开盘,随后走势较为稳定.

早盘"资金还是挺均衡的,但觉得以后可能会有波动.财政存款有可能会有影响,而且还要看公开市场(逆回购的操作情况)."上海一银行交易员称.

中国公开市场上周转为净回笼,逾2,200亿元的规模创下年内单周次高.但这仅是在流动性向宽,资金需求减弱背景下,逆回购大量到期所导致的"被动"回收,并不意味着政策方向的转变.[ID:nSB2055899][CN/MMTCN]

该交易员解释说,从上周起,公开市场开始净回笼资金,而且本周有大量的逆回购将到期.若届时逆回购的流动性补给有所减弱,再加上缴存财政存款因素,不排除回购利率有继续上行的可能.

中国9月外汇占款重回千亿元以上正增长,且财政存款也由正转负,令市场流动性重现充裕状态.分析人士认为,降存准预期继续减弱,料央行仍会通过公开市场操作灵活调控流动性.[ID:nSB2058651]

华南一银行交易员补充说,按以往年度经验,10月份银行一般以缴存财政存款为主,金额有望达2,000亿元或以上.财政存款从商业银行缴存至中央银行,意味着银行间市场的流动性将相应减少.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2527 2.1963 +5.64

七天CN7DRP=CFXS 2.7212 2.6783 +4.29

14天CN14DRP=CFXS 3.3881 3.4021 -1.40

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