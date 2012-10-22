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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 12:37 BJT

《中国金融债发行日程表》--10月22日

以下为中国即将或正在发行的金融债:  
  
发债主体      规模       期限    票面利率     债券类型    发行时间  
           (亿元人民币)  (年)
====================================================================
 国开行       *50        *1     *周二招标   *固息金融债 *10/24-10/26
              *60        *3     
              *60        *5     
              *60        *7    
              *70       *10     
                         (今年38-42期债第三次增发)  
 进出口行     120         3      *3.72%      固息金融债  10/17-10/23
             *200         7    *4.0353%      固息金融债  10/17-10/25
                          (中标收益率,2011年第15期金融债增发)
 国开行       200         --    10/30招标       --          --  
 国开行       300         --    11/6招标        --          --  
 国开行       200         --    11/13招标       --          --  
 国开行       280         --    11/20招标       --          --   
  
  注: *表示新增.(完)  
  
  --整理 曹巍浩; 审校 边竞

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