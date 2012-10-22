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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 12:34 BJT

〔东京美债〕10年期公债在亚洲时段小跌,受获利了结拖累

路透新加坡10月22日电---美国10年期公债周一在亚洲市场小幅下滑,受获利了结拖累.上周五公债价格上涨,因企业获利令人失望打压股市下跌.

10年期公债下跌约3/32,收益率(殖利率)US10YT=RR报1.778%,较上周五美国尾盘高出约1个基点,但仍低于上周四所及的一个月高位1.836%.

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