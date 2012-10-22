〔中国新债〕交通银行将于下周二簿记建档发行30.34亿元ABS

路透上海10月22日电---资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周一公告称,已发起今年第一期信贷资产支持证券(ABS),发行总额30.34亿元人民币,共分为优先A-1档、优先A-2档、优先B档和次级挡,簿记建档时间为下周二(30日).

刊登在上海清算所网站的发行说明书显示,本期资产支持证券由中海信托担任发行人和受托机构,海通证券(600837.SS)(6837.HK)、国泰君安证券和中信证券(600030.SS)(6030.HK)为联席主承销商,缴款日为11月1日,分销期为10月31日-11月1日.

以下为该期ABS各档的发行细节:

金额(亿元) 付息方式 法定到期日 预期到期日 评级

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优先A-1档 8.5 固定利率 2016/12/31 2013/4/26 AAA

优先A-2档 16.1 浮动利率 2016/12/31 2014/4/26 AAA

(一年定存基准)

优先B档 3.1 浮动利率 2016/12/31 2014/7/26 A+(中诚信、联合资信)

(一年定存基准) A-(中债资信)

次级档 2.6355 无票面利率 2016/12/31 2015/1/26 未评级

注:法定到期日并不是资产支持证券的实际到期日,资产支持证券的本金将可能于法定到期日前清偿完毕.

本期ABS中,优先级各档资产支持证券将采用簿记建档方式在银行间市场公开发行并上市交易,次级档证券由受托机构定向发行,并在认购人之间通过协议进行转让.

中国信贷资产证券化在沉寂近四年后重新启动.中国国家开发银行[CHDB.UL]9月初在银行间债市簿记建档发行了101.66亿元信贷资产支持证券(ABS),优先A-1档、优先A-2档和优先A-3档的中标利率分别为4.1%、4.4%和4.53%.[ID:nSB1766782]

随后,上海通用汽车金融公司发起的约20亿元个人汽车抵押贷款支持证券(ABS)于上周发行.

中国的信贷资产证券化试点开始于2005年,截止到2008年底,共有11家发起人进行了16单信贷证券化业务试点,发行总规模为667.85亿元.无论在数量还是规模上,信贷证券化在债券市场中占比均较低.而自金融危机爆发以来,监管机构出于审慎原则和对资产证券化风险的担忧,延缓了市场发行速度,并于2008年年底暂停不良资产证券化试点,进入2009年来,资产证券化进程停滞.(完)

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