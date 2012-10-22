《汇市简讯》做空欧元/澳元,目标位是1.24

0441GMT * 欧元/澳元从8月初所及低位开启的涨势一直强劲 * 现在走势向下修正,上周突破了上行通道 * 50日和200日移动均线切入位、以及被突破的趋势线支撑位,均在1.2400附近 * 在当前水准抛售,目标价1.2415,止损设在1.276 * 技术图表(link.reuters.com/bak33t).(完) --编译 兰秀娟;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=