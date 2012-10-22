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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 13:14 BJT

《汇市简讯》澳洲降息预期施压澳元/新西兰元,阻力位在1.2675

0434GMT * 澳洲年中预算削减施压于澳元收益率 * 利率期货走势预示澳洲央行11月降息25个基点的机率为86%,上周五时机率略高于70% * 汇价下跌,若收在10日移动均值1.2584下方,反弹之势或终结 * 位于1.2675的卖单上周抑制走势,现仍是阻力 * 图表请点选(link.reuters.com/nyc53t) --编译 王兴亚; 审校 隋芬

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