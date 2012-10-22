《中国基金发行日程表》--10月22日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 华夏理财30天 华夏基金 建设银行 农业银行、国泰君安证券 10/18-10/23 债券基金 融通岁岁添利 融通基金 工商银行 交通银行、国泰君安证券等 10/9-11/2 定期开放债券基金 交银施罗德沪深 交银施罗德 建设银行 农业银行、国都证券等 9/25-11/2 300行业分层指数基金 易方达中债新综合 易方达基金 农业银行 建设银行、广发证券等 9/28-11/2 债券指数发起式基金 民生加银平稳增利 民生加银 建设银行 民生银行、国泰君安证券等 10/9-11/9 定期开放债券基金 鹏华中小企业 鹏华基金 招商银行 建设银行、长城证券等 10/15-11/9 纯债发起式基金 农银汇理行业 农银汇理 民生银行 农业银行、中信建投等 10/15-11/9 轮动股票基金 建信纯债 建信基金 光大银行 建设银行、国泰君安证券 10/17-11/13 债券基金 中邮稳定收益 中邮创业基金 交通银行 邮储银行、首创证券等 10/15-11/16 债券基金 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内 基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降. 3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、 大成、工银瑞信、银华.(完) --整理 李宏薇; 审校 边竞