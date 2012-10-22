〔国际油市〕油市供应充足,只有供应严重中断时才会释放储备--EIA

路透新加坡10月22日电---国际能源署(IEA)总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)周一表示,全球石油市场目前供应充足,只有出现严重的供应中断时,才适合释放战略石油储备.

"油市供应十分充足,"范德胡芬在新加坡的国际能源周活动中表示.

布兰特原油价格今年大部分时间都持于每桶100美元以上,受供应受阻忧虑支撑,因美国和欧洲对伊朗实施严厉制裁,以迫使其放弃有争议的核计划.

在制裁实施后,伊朗石油出口大幅减少,因消费方在支付石油进口价格和为运输投保方面都面临困难.

"我们一直在监控形势,正如目前所见,伊朗供应损失的幅度约为每日100万桶或略多一些,"范德胡芬表示.

她表示,"一旦出现严重的供应中断,总有机会采取行动,因为库存就在那里."

范德胡芬在答问中表示,如果制裁持续,伊朗石油供应或进一步减少.

"但与此同时,我们有更多新的石油供应流入市场,"她指的是北美页岩油.

IEA代表28个石油进口国.(完)