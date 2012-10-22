〔国际油市〕油市供应充足,只有供应严重中断时才会释放储备--EIA

美国各类经济指标总览--2017/3/3
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
路透新加坡10月22日电---国际能源署(IEA)总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)周一表示,全球石油市场目前供应充足,只有出现严重的供应中断时,才适合释放战略石油储备.
"油市供应十分充足,"范德胡芬在新加坡的国际能源周活动中表示.
布兰特原油价格今年大部分时间都持于每桶100美元以上,受供应受阻忧虑支撑,因美国和欧洲对伊朗实施严厉制裁,以迫使其放弃有争议的核计划.
在制裁实施后,伊朗石油出口大幅减少,因消费方在支付石油进口价格和为运输投保方面都面临困难.
"我们一直在监控形势,正如目前所见,伊朗供应损失的幅度约为每日100万桶或略多一些,"范德胡芬表示.
她表示,"一旦出现严重的供应中断,总有机会采取行动,因为库存就在那里."
范德胡芬在答问中表示,如果制裁持续,伊朗石油供应或进一步减少.
"但与此同时,我们有更多新的石油供应流入市场,"她指的是北美页岩油.
IEA代表28个石油进口国.(完)
--编译 丁琦;审校 于春红
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
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