〔欧股业绩〕飞利浦第三季营收和获利均上涨,受益于三个部门营收改善

路透阿姆斯特丹10月22日电---飞利浦(PHG.AS)周一公布,

* 第三季营收为61亿欧元(路透调查的平均预估为59.12亿欧元)

* 第三季未计利息、税项与摊销之利润(EBITA)为4.5亿欧元(调查的平均预估为3.79亿欧元)

* 第三季净利为1.7亿欧元(调查的平均预估为净利1.39亿欧元)

* 称在全球范围内继续遭遇强劲的经济阻力

* 称预计今年第四季与重组及收购相关的支出将约为3亿欧元