韩国警察禁止活动人士向朝鲜发传单

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
韩国坡州10月22日电---韩国警察周一禁止活动人士向朝鲜发放传单。上周朝鲜曾发出威胁，若他们向朝鲜发放传单，将发动攻击。
韩国警察和军方封锁了通往传单发放地点的高速路出口，以阻止活动人士通过气球向朝鲜发放谴责平壤的材料。传单发放地点靠近朝韩两国间的非军事化区。
朝鲜上周五警告称，如果传单进入朝鲜，将向边界附近的发放地点开火。
活动组织者朴相学(PARK SANG-HAK)在高速路上与警察对峙时称，“（韩国总统）李明博今天早上醒来，怕了某个乳臭未干的小子（朝鲜领导人金正恩），于是决定制止我们。”
朝鲜脱北者和反朝活动人士经常使用气球向朝鲜发放传单和现金。（完）
--编译：程芳; 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。